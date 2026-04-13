«Продимекс» начал посевную в Черноземье: засеяно 15% ячменя и 5% пшеницы

Весенняя посевная кампания на предприятиях «Продимекс» в Черноземье стартовала 25 марта с сева ярового ячменя. Первыми к работам приступили хозяйства, расположенные в Ровеньском районе Белгородской области и Ольховатском районе Воронежской области. В последние дни месяца в Лискинском районе Воронежской области начался сев яровой пшеницы.

Как сообщили в агрохолдинге, в ближайшее время, как только влажность почвы достигнет оптимальных значений, к посеву приступят все предприятия группы компаний. По состоянию на первую декаду апреля засеяно около 15% ячменя и 5% яровой пшеницы от плана.

Параллельно продолжается проведение первой подкормки озимой пшеницы. Работы завершены более чем на 70% плановых площадей. В хозяйствах «Продимекс» в регионе ожидают хороший урожай этой культуры в текущем сезоне. Озимая пшеница успешно перезимовала и показывает хорошее развитие.

Главный агроном хозяйства ГК «Продимекс» Евгений Щеглов отметил благоприятные погодные условия: «Достаточное количество снега зимой позволило накопить необходимый объем влаги в почве, а это в свою очередь дает хороший старт для развития сельхозкультур».

Начало сева сахарной свеклы — стратегической культуры для ГК «Продимекс» — запланировано в хозяйствах на вторую декаду апреля. Предприятия полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами, а посевная техника полностью готова к работе. Погодные условия складываются благоприятно.

Агрохолдинг входит в активную фазу посевной с хорошими предпосылками для получения достойного урожая. Своевременная подготовка техники, обеспеченность ресурсами и благоприятные погодные условия создают основу для успешного проведения весенних полевых работ.