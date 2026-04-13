«Продимекс» начал посевную в Черноземье: засеяно 15% ячменя и 5% пшеницы
Агрохолдинг завершил подкормку озимых более чем на 70% площадей и готовится к севу сахарной свеклы
Весенняя посевная кампания на предприятиях «Продимекс» в Черноземье стартовала 25 марта с сева ярового ячменя. Первыми к работам приступили хозяйства, расположенные в Ровеньском районе Белгородской области и Ольховатском районе Воронежской области. В последние дни месяца в Лискинском районе Воронежской области начался сев яровой пшеницы.
Как сообщили в агрохолдинге, в ближайшее время, как только влажность почвы достигнет оптимальных значений, к посеву приступят все предприятия группы компаний. По состоянию на первую декаду апреля засеяно около 15% ячменя и 5% яровой пшеницы от плана.
Параллельно продолжается проведение первой подкормки озимой пшеницы. Работы завершены более чем на 70% плановых площадей. В хозяйствах «Продимекс» в регионе ожидают хороший урожай этой культуры в текущем сезоне. Озимая пшеница успешно перезимовала и показывает хорошее развитие.
Главный агроном хозяйства ГК «Продимекс» Евгений Щеглов отметил благоприятные погодные условия: «Достаточное количество снега зимой позволило накопить необходимый объем влаги в почве, а это в свою очередь дает хороший старт для развития сельхозкультур».
Начало сева сахарной свеклы — стратегической культуры для ГК «Продимекс» — запланировано в хозяйствах на вторую декаду апреля. Предприятия полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами, а посевная техника полностью готова к работе. Погодные условия складываются благоприятно.
Агрохолдинг входит в активную фазу посевной с хорошими предпосылками для получения достойного урожая. Своевременная подготовка техники, обеспеченность ресурсами и благоприятные погодные условия создают основу для успешного проведения весенних полевых работ.
«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.