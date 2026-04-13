В Петербурге проведут почти 50 температурных испытаний теплосетей

В Санкт-Петербурге с 13 по 17 апреля пройдут масштабные температурные испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Всего работы затронут 11 районов города, где планируется провести 49 проверок.

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, АО «ТЭК СПб» выполнит 17 испытаний в Невском, Красногвардейском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Приморском районах. Компания «Петербургтеплоэнерго» проведет 29 проверок в Пушкинском, Петроградском, Центральном и Курортном районах. Еще три испытания запланированы ООО «Теплоэнерго» в Красносельском, Петродворцовом, Пушкинском и Невском районах.

Власти напоминают, что такие проверки позволяют заранее выявить слабые участки трубопроводов и предотвратить возможные аварии. На время проведения испытаний возможно кратковременное отключение горячего водоснабжения.

Матвей Николаев