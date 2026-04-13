На улице Суворова в центре Ростова построят малоэтажку

На участке на улице Суворова в Ростове-на-Дону планируют построить жилой дом. Сейчас там находится парковка. Об этом пишет 161.ru со ссылкой на распоряжение министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Разрешение на строительство выдали компании «СЗ Максимум 1». Она уже построила жилой комплекс «Орион» на месте бывшего музея космонавтики на проспекте Стачки, 231/2.

Среди реализованных проектов также: ЖК «Аврора» на бульваре Комарова, «Сармат Тауэр» на улице Киргизской и «Парк Плевен» на Стачки.

