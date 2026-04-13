Тольятти получит 65,9 млн рублей на туристский центр

Тольятти предоставят средства в размере 65,9 млн рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Деньги направят на обустройство туристского центра в Автозаводском районе. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Под туристский центр определили территорию вдоль улицы Революционной. В нее вошли 32-й квартал, скверы имени Жилкина и Полякова, Парк Победы, Итальянский сквер, а также стела-панно «Радость труда». Концепцию развития пространства разработали совместно со специалистами Центра урбанистики Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и обсудили с горожанами в марте 2026 года.

Помимо Тольятти конкурсный отбор также прошли заявки Самары и Сызрани. Однако, по словам Ильи Сухих, проект Тольятти был признан «самым масштабным и емким». Особое внимание в рамках благоустройства уделят скверу имени Полякова. В год 60-летия АвтоВАЗа по инициативе ветеранов предприятия в сквере планируется установить памятник первому генеральному директору предприятия.

Полученные средства также позволят обустроить прилегающие территории. В частности, в верхней точке Культурного центра «Автоград» появится смотровая площадка. Новые элементы благоустройства будут оборудованы и в Итальянском сквере.

Георгий Портнов