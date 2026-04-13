Из-за съемок фильма в центре Ростова временно ограничат парковку

Из-за съемки фильма в апреле в центре Ростова-на-Дону будут временно ограничивать парковку. Для пешеходов и транспорта ограничений не предусмотрено, сообщили в городской администрации.

С 11:30 до 18:00 13 апреля парковку запретят в переулке Крыловском и на улице Станиславского. С 15:45 до 23:00 16 апреля парковку ограничат на проспекте Чехова и прилегающих участках, а 17 апреля — на Ульяновской и Тургеневской. 19 апреля ограничения введут на Большой Садовой, Театральной площади и улице Станиславского.

Вместе с тем, 20 апреля парковку ограничат на следующих участках: Большая Садовая, Театральная площадь и улица Портовая. С 22 по 24 апреля запрет на парковку будет действовать в переулке Семашко и на улице Седова.

