Твид, платья и высокая мода в новой коллекции SOLO Couture
Российский бренд SOLO Couture представил новую весеннюю коллекцию спустя полгода после дебютного показа Haute-Couture, который прошел в казино Монте-Карло. В коллекцию вошли твидовые жакеты, корсеты, костюмы, а также платья из кружева, с перьями и пайетками. Линейка сочетает традиционные элементы кутюра с актуальными трендами — акцент сделан на фактурные материалы, проработанные детали и аккуратные силуэты.
Бренд продолжает развивать направление высокой моды и расширять географию присутствия, делая ставку на сезонные показы. Как утверждают создатели, следующая презентация может быть приурочена к международным модным событиям осенне-зимнего сезона 2026/27 или летним коллекциям 2027 года. Новая линейка SOLO Couture уже доступна на сайте и в бутиках бренда.