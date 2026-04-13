Твид, платья и высокая мода в новой коллекции SOLO Couture

Российский бренд SOLO Couture представил новую весеннюю коллекцию спустя полгода после дебютного показа Haute-Couture, который прошел в казино Монте-Карло. В коллекцию вошли твидовые жакеты, корсеты, костюмы, а также платья из кружева, с перьями и пайетками. Линейка сочетает традиционные элементы кутюра с актуальными трендами — акцент сделан на фактурные материалы, проработанные детали и аккуратные силуэты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture Следующая фотография 1 / 5 Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture Фото: SOLO Couture

Бренд продолжает развивать направление высокой моды и расширять географию присутствия, делая ставку на сезонные показы. Как утверждают создатели, следующая презентация может быть приурочена к международным модным событиям осенне-зимнего сезона 2026/27 или летним коллекциям 2027 года. Новая линейка SOLO Couture уже доступна на сайте и в бутиках бренда.