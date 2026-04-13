Самарский ИП отсудил у чиновников 150 тыс. рублей за яму на дороге

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания с администрации Промышленного района Самары 150,5 тыс. рублей в пользу индивидуального предпринимателя. Причиной иска стал дорогостоящий ремонт иномарки после наезда на выбоину. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2022 года предприниматель за рулем Mitsubishi Airtrek во дворе дома на Московском шоссе, 147, наехал на яму глубиной 20 см. Для восстановления автомобиля потребовались значительные средства. ИП организовал независимую экспертизу, после чего обратился в арбитраж с требованием компенсировать ущерб.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, постановив взыскать с муниципалитета стоимость ремонта и расходы на оценку ущерба. Администрация попыталась оспорить решение, однако апелляция оставила его без изменения. Постановление вступило в законную силу.

