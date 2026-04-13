В этом году в Казани план по доходам от рекламы увеличили до 420,6 млн руб. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году в Казани планируют увеличить доход от рекламы до 420,6 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам прошлого года в бюджет Казани от рекламной деятельности поступило 314 млн руб.

Большую часть — 308,4 млн руб. — обеспечили договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Задолженность по ним на конец года составила 47,6 млн руб., ее погасили в январе 2026 года. В связи с этим управление планирует взыскать пени за нарушение сроков исполнения обязательств.

Мэр города Ильсур Метшин отметил необходимость баланса между интересами бизнеса, доходами бюджета и сохранением городской среды в наружной рекламе.

Анна Кайдалова