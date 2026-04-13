На Нововоронежской АЭС выбрали лучших инженеров предприятия

На Нововоронежской АЭС конкурсная комиссия под председательством главного инженера подвела итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Инженер года» памяти И.Л. Витковского.

Ведущий инженер турбинного цеха Вячеслав Фалалеев признан лучшим в номинации «Эксплуатация»

Победителями в четырёх номинациях стали сотрудники, чьи инженерные решения напрямую повлияли на надёжность энергоблоков и безопасность производства. Комиссия учитывала наличие поданных и реализованных предложений по улучшению производственной деятельности, личный вклад в соблюдение принципов культуры безопасности, наставничество и другие достижения сотрудников.

В номинации «Эксплуатация» лучшим признали ведущего инженера турбинного цеха №6 Вячеслава Фалалеева. Одно из его ключевых достижений — активное участие в модернизации системы регулирования и защиты турбин на энергоблоках №6 и №7. Благодаря этому была повышена точность регулирования и срок службы турбоагрегатов.

«На Нововоронежской АЭС работаю уже около двенадцати лет. В подобном конкурсе участвую впервые. Приятно, что комиссия отметила мои труды, в прошлом году было проделано немало работы. Будем покорять новые вершины!» — прокомментировал Вячеслав Фалалеев.

Самым молодым победителем конкурса стал инженер-технолог Даниил Рыков

Самым молодым победителем конкурса стал инженер-технолог Даниил Рыков — он работает в атомной отрасли меньше двух лет. Его отметили в номинации «Ремонт». Он участвовал в ремонте критически важного оборудования энергоблока №5, разработал несколько решений, которые помогли улучшить условия работы персонала атомной станции. В свободное от работы время он преподает в Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ и участвует в развитии лаборатории аддитивных технологий на базе института.

Значительный вклад в «Инженерную поддержку», по мнению комиссии, внесла инженер-химик Мария Хохлова. Ее решение помогло сократить расходы на закупку химического реагента. Мария Викторовна активно участвует в рационализаторской деятельности, является лучшим работником по культуре безопасности в своем подразделении. Также под ее руководством проходят подготовку молодые специалисты и практиканты.

Больше всего заявок было подано в номинации «Безопасность». Лучшим признали инженера турбинного цеха №6 Романа Нелезина. Роман Олегович подал 180 предложений по улучшению за предыдущий год, из которых 173 уже реализованы. Также он разработал порядка полусотни технических решений для безопасной эксплуатации инновационных энергоблоков и принимал участие в модернизационных работах.

Конкурс «Инженер года Нововоронежской АЭС» памяти И.Л.Витковского» прошел девятый раз. Всего с 2017 года было подано более 200 заявок, в среднем по 5 участников в каждой из четырех номинаций.