В Ростовской области предупредили о ночных заморозках 14-16 апреля
В Ростовской области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Похолодание ожидается ночью и утром 14, 15 и 16 апреля. Температура воздуха составит -1°С и -3°С.
«Местами по области существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур и возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур»,— предупредили в ведомстве.