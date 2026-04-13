В Ростовской области предупредили о ночных заморозках 14-16 апреля

В Ростовской области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Похолодание ожидается ночью и утром 14, 15 и 16 апреля. Температура воздуха составит -1°С и -3°С.

«Местами по области существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур и возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур»,— предупредили в ведомстве.

Мария Хоперская