Прокуратура вернула району тысячи «квадратов» земли под Астраханью

Прокуратура Наримановского района добилась возврата в муниципальную собственность земельных участков общей площадью свыше 1 тыс. кв. м, незаконно переданных гражданам. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Марина Окорокова

Во время проверки выяснилось, что администрация Наримановского района заключила с тремя жителями соглашения о перераспределении земли в собственность граждан. При этом нормы были нарушены — участки превышали допустимые размеры.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Спорные участки сняты с кадастрового учета и возвращены району.

Нина Шевченко