Совбез РФ: рынок продовольствия потеряет 2% мирового ВВП из-за конфликта США и Ирана

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке негативно влияет на глобальную продовольственную безопасность. Перекрытие Ормузского пролива нарушило транспортно-логистические цепочки поставок продовольствия и сырья. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Масленников.

«По предварительным оценкам, в случае продолжительной блокировки Ормузского пролива в течение трех месяцев и более, страны региона столкнутся с угрозой продовольственной безопасности... В долгосрочной перспективе суммарные потери на глобальных продовольственных рынках могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП, что эквивалентно потерям в размере $0,7-2,2 трлн»,— сказал господин Масленников (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в зоне риска в первую очередь находятся Саудовская Аравия, Иордания и Египет.

При этом ситуация на Ближнем Востоке открывает возможности для российских агропроизводителей, отметил господин Масленников. Он предложил наращивать сотрудничество с государствами-членами ЕАЭС, БРИКС, чтобы создать совместные продовольственные резервы. Россия также сможет увеличить поставки продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. После переговоров американской и иранской делегаций президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. США намерены блокировать все корабли, входящие в иранские порты и выходящие из них, с 17:00 мск 13 апреля. При этом американские военно-морские силы будут пропускать суда, следующие транзитом через Ормузский пролив в порты других стран.