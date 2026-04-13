Волгоградские и иранские ученые создали нейросеть для диагностики ОРВИ
Ученые Волгоградского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Исламского университета Азад в Иране создали нейросеть для определения типа и тяжести ОРВИ. Система анализирует данные о температуре, давлении, уровне глюкозы и симптомах. По заявлению разработчиков, это позволяет точнее назначать лечение, пишет ТАСС.
Со слов кандидата медицинских наук Екатерины Беликовой, технология обрабатывает большие объемы информации и выявляет скрытые закономерности, выдавая вероятный диагноз для проверки специалистом. В основе разработки — нейросеть с долгой краткосрочной памятью. Для сбора данных добавлен модуль оптического распознавания символов, который извлекает информацию из фотографий анализов и медицинских выписок, исключая ручной ввод данных.
Эксперименты позволили зафиксировать у предложенной модели некие показатели, трактуемые разработчиками как точность диагностики. Однако система не заменяет врача полностью: результаты, полученные с помощью ИИ, должен анализировать специалист для постановки окончательного диагноза и назначения терапии.