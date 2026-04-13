Группа «Аэрофлот» увеличила число пассажиров на международных рейсах на 9%

За первый квартал 2026 года авиакомпании группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) перевезли 11,9 млн пассажиров. Это на 2,2% больше год к году. На внутренних рейсах перевезено 8,7 млн пассажиров — на уровне прошлого года. На международных — 3,2 млн пассажиров, то есть на 8,9% больше год к году.

Пассажирооборот группы «Аэрофлот» вырос на 6,9% в первом квартале, следует из отчетности (есть у «Ъ»). Занятость пассажирских кресел составила 91,2%. Это на 3,1 п.п. выше год к году. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 6,5 млн пассажиров (+3,2% год к году). Пассажирооборот вырос на 10,5%. Занятость кресел — на 4,4 п.п., до 91,3%.

В марте группа «Аэрофлот» перевезла 4,1 млн пассажиров — на уровне марта прошлого года. На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров, то есть на 1,9% меньше год к году. На международных линиях перевозки выросли на 5,8%, до 1,1 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 5%.

«Несмотря на приостановку полетов в ОАЭ в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, группа "Аэрофлот" показала рост перевозок в международном сегменте благодаря успешному перераспределению флота на направления Юго-Восточной Азии, Турции и Египта»,— указано в отчетности.