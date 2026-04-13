Пляжи готовят к сезону

Все пляжи Краснодарского края могут открыть уже в 2026 году. По крайней мере, об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил на встрече с Владимиром Путиным. Его слова прозвучали на фоне сообщений о новых выбросах мазута на побережье. Только накануне активисты собрали более 1 тыс. мешков загрязненного грунта, сообщили в оперштабе региона. Сотни птиц погибли и пострадали от нефтепродуктов.

Разговоры властей о скором открытии пляжей Краснодарского края ведутся уже несколько недель. Правда, пока лишь на уровне предположений и возможностей. Например, в конце марта вице-премьер Виталий Савельев заявил, что пляжи в Анапе, где в декабре 2024 года разлился мазут, откроют к 1 июня. По крайней мере, он на это рассчитывает. А 10 апреля на встрече с президентом об этом же заявил и губернатор Вениамин Кондратьев. И россияне поверили в такие прогнозы, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин» и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, спрос на поездки в Анапу уже вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом:

«Прошлый год стал одним из самых сложных в истории Анапы — курорт потерял около половины турпотока. Если в благополучном 2024 году он принял 4,5 млн туристов, то в прошлом — около 2,2 млн, то есть снижение составило порядка 50%. В этом году мы ожидаем открытия пляжей с вероятностью 95-99%. Однако важно, чтобы решение было принято как можно раньше — желательно уже в апреле, до майских праздников, чтобы туристы могли определиться с планами. При этом Анапа начала хорошо продаваться уже с первых дней января после праздников. Вероятно, туристы заранее учитывали возможное развитие событий: рост бронирований составил 40–50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года».

Места, пострадавшие от загрязнения, на 90% очистили от мазута, а вода там безопасна для купания. Об этом еще в марте сообщали местные власти. Однако в минувшие выходные в Черном море снова обнаружили нефтяное пятно. По словам мэра Анапы Светланы Масловой, спасатели уже установили боновые заграждения и создали защитные валы на суше. Но избежать загрязнений не удалось. Волнами мазут прибивает к побережью, множество птиц пострадало, рассказал “Ъ FM” журналист и создатель информационного портала Аnapa-help.ru Гоар Аванесова:

«Более 300 птиц доставлены в центр реабилитации на улице Жемчужной в Анапе для оказания оперативной помощи. Одновременно в море со спутников зафиксировано пятно нефтепродуктов — это подтверждают власти и МЧС. По предварительным данным, пятно могло образоваться в результате атаки беспилотника на одно из судов в акватории Черного моря. Мазут, который сейчас виден на видео в интернете, может быть как залежами полуторагодовалой давности, поднятыми сильной волной, так и новым загрязнением. Точный ответ смогут дать только специалисты после проведения экспертизы. Волонтеры активно подключились к работам и помогают службам города очищать береговую линию».

Несмотря на это, представители туротрасли оптимистичны. Выбросы мазута происходили и прежде, загрязнения оперативно убирали. И это не должно остановить туристов. Если власти официально объявят об открытии пляжей, это подстегнет спрос, считает директор управляющей компании «Прованс» Сергей Тыщенко. Все же Анапа — один из самых доступных курортов на Черном море, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«В прошлом году многие туристы активно интересовались состоянием пляжей, качеством воды и возможностью купания. Это также стало одним из факторов, который отпугнул часть отдыхающих: они выбрали альтернативные направления отдыха. Некоторые, возможно, предпочли Турцию или Египет. При этом в Сочи предложение качественного номерного фонда продолжает расти, тогда как спрос остается относительно ограниченным. Поэтому я лично не ожидаю существенного роста цен на этом фоне».

К моменту возможного открытия пляжей с 1 июня большая часть номеров в отелях Анапы на летний сезон уже распродана, сообщали “Ъ FM” участники отрасли. А бронирования стартовали еще в декабре.

Ангелина Зотина