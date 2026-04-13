Дагестан занял третье место в стране по количеству многодетных семей

Социальный фонд России обнародовал свежие данные за I квартал 2026 года: Дагестан занял третье место среди регионов по числу многодетных семей. Республика насчитывает 3474 такие семьи, которые воспитывают 12 743 ребенка. Лидером стала Москва с 4901 семьей и 15 760 детьми, за ней следуют Московская область (4090 семей, 13 633 ребенка), а после Дагестана идут Краснодарский край (2841 семья, 10 206 детей) и Чечня (2412 семей, 9 838 детей). Общий вклад этих пяти регионов превысил 39 тыс. детей в многодетных семьях.

Дагестан и Чечня выделяются высоким средним числом детей на семью. В январе в Дагестане 1480 семей растили 5420 детей — по 3,66 ребенка в среднем, тогда как в Москве этот показатель составил 3,26. Социальный фонд объясняет такие цифры учетными данными для мер господдержки: материнского капитала, ежемесячных выплат и льгот. Всего за январь–март в России родилось почти 75 тыс. детей, ставших третьими и последующими в семьях: 44,9 тыс. третьих, 18,2 тыс. четвертых, 11 тыс. пятых и следующих.

Тренд на многодетность в Северном Кавказе растет: ранее власти ЮФО и СКФО сообщали о 600 тыс. таких семей в округе, причем Дагестан лидирует. В 2025 году по стране насчитывалось 2,9 млн многодетных семей с 9,2 млн детей — рост на 8,8%.

Семьи активно пользуются льготами. С 1 февраля 2026 года маткапитал на первого ребенка индексировали до 728 921 руб., на третьего — до 963 тыс. руб. Налоговые вычеты достигают 6000 руб. на третьего ребенка, максимальный доход для их получения — 450 тыс. руб. в год. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет варьируется от 10 837 до 83 021 руб. В Ингушетии, например, город Сунжа вошел в список из 891 населенных пунктов для льготной ипотеки под 6% годовых.

Эксперты связывают успех кавказских регионов с культурными традициями и господдержкой. В Татарстане за март добавилось 667 семей с 2322 детьми. Федеральные власти продолжают стимулировать рождаемость: в Госдуме предлагают упростить заявления на единое пособие многодетным. Данные СФР подчеркивают контраст с общероссийским уровнем рождаемости, где многодетные рождения сосредоточились в январе (27,4 тыс.), феврале (24,4 тыс.) и марте (22,3 тыс.).

