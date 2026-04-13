Риелтор из Волгограда получила 5,5 лет колонии за хищение 71 млн руб. из бюджета

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 49-летней Елены Шпак. Бывший риелтор признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Как установлено следствием, в 2022–2024 годах Шпак использовала поддельные технические паспорта на квартиры, где искусственно занижался процент износа жилья. С их помощью она участвовала в госзакупках для социально незащищенных граждан. В рамках госконтрактов риелтор реализовала 43 квартиры, не соответствовавших требованиям. Ущерб бюджету превысил 71 млн руб. Подсудимая вину признала частично.

Суд приговорил подсудимую к пяти с половиной годам колонии общего режима. Шпак взята под стражу в зале суда. Гражданский иск прокуратуры о возмещении ущерба удовлетворен. Приговор может быть обжалован в апелляции.

Нина Шевченко