На Ставрополье до 2030 года заменят более 750 лифтов

В Ставропольском крае продолжается реализация федерального и регионального плана по массовой замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, включенных в программу капитального ремонта общего имущества. В 2025–2030 годах региону предстоит обновить 760 лифтов, из которых 375 должно заменить региональное учреждение капремонта, а еще 385 подъемников — владельцы специальных счетов собственников помещений, сообщили в региональном МинЖКХ.

Срок, установленный техрегламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов», — 1 февраля 2030 года; по истечении этого срока неспециализированные лифты, работающие сверх 25 лет, подлежат остановке.

Региональная программа капитального ремонта охватывает 9289 многоквартирных домов, из которых 7348 ведут свою финансовую документацию на счете регионального оператора, а остальные опираются на спецсчета. В 2024 и 2025 годах размер взносов на капремонт в крае скорректировали, увеличив их до 19,17 руб. за квадратный метр для домов с лифтовым оборудованием, чтобы обеспечить финансирование масштабных работ. В 2025 году фонд капремонта вложил в крае около 3,7 млрд руб. в капремонт около 400 домов, обновив в них 114 лифта, еще 10 подъемников отремонтировали собственники по спецсчетам. В 2026 году запланировано заменить 47–49 лифтов, в том числе в Ставрополе и ряде районных центров, сейчас идут аукционы по выбору лифтовых подрядчиков.

Контур проблемы сформировался из двух факторов: массового износа лифтов, введенных в эксплуатацию в 1980–1990-е годы, и юридических требований, которые связывают условия эксплуатации подъемников с их возрастом. По данным федерального Минстроя, к 2030 году по всей России планируется заменить порядка 97 тыс. лифтов, из которых примерно половина — за счет средств региональных программ капремонта, а остальная часть — посредством специальных счетов. На Ставрополье к 2030 году владельцы спецсчетов обязаны обновить 385 лифтов, а по расширенным проектным расчетам, включая варианты «ускоренной программы», речь идет о 546 подъемниках, срок службы которых превысит 25 лет.

Губернатор края и региональное министерство жилищнокоммунального хозяйства поставили замену лифтов в разряд приоритетов, поручив руководителям муниципалитетов лично контролировать выполнение плана, особенно в домах на спецсчетах. Министр жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин отмечает, что при нарушении сроков замены лифтов местные администрации вправе в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса РФ перевести дом с спецсчета на счет регионального оператора без проведения общего собрания собственников. В этом случае владельцы спецсчетов не только теряют контроль над распределением средств, но и обязаны приостановить эксплуатацию лифтового оборудования до его фактической замены.

