Жителя Жигулевска подозревают в мошенничестве с социальным контрактом

В отношении жителя Жигулевска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в 2025 году фигурант предоставил в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану социального контракта. Для осуществления предпринимательской деятельности он получил более 350 тыс. руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

Руфия Кутляева