Футбольный клуб «Уфа» продолжает борьбу за сохранение в Первой лиге

Накануне футбольный клуб «Уфа» в Екатеринбурге сыграл в нулевую ничью с местным «Уралом». За тур до этого команда из Башкирии свела к ничьей (1:1) матч с московским «Торпедо».

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе остался доволен результатом игры с «Уралом»

Фото: Идэль Гумеров Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе остался доволен результатом игры с «Уралом»

«В целом результатом доволен — в нашей ситуации каждое очко на вес золота, и сегодня мы его заработали»,— прокомментировал встречу с «Уралом» главный тренер уфимцев Омари Тетрадзе (цитата по пресс-службе клуба).

После окончания зимнего перерыва в первенстве Первой лиги (Лиги PARI) «Уфа» провела семь игр. В двух из них подопечные Омари Тетрадзе победили: 2:0 в матче с саратовским «Соколом» и 2:1 — с ульяновской «Волгой». Трижды уфимцы проиграли — 0:2 нижнекамскому «Нефтехимику», 0:1 ярославскому «Шиннику» и 0:1 красноярскому «Енисею». Ничьей завершились матчи с «Торпедо» и «Уралом».

В 28 турах у «Уфы» 28 очков, команда располагается на 16-й строчке Первой лиги (всего в чемпионате участвуют 18 клубов), находясь в зоне вылета из чемпионата. Команду отделяет одно очко от спасительного 15-го места, которое сейчас занимает новороссийский «Черноморец».

До конца чемпионата остается шесть туров. 18-го и 22 апреля «Уфа» на домашнем поле сыграет с «Черноморцем» и «КАМАЗом» (Набережные Челны), 26 апреля в Химках встретится с «Родиной», 3 мая в Хабаровске — со «СКА-Хабаровск». Дата двух последних матчей — домашнего с волгоградским «Ротором» и гостевого с костромским «Спартаком» — еще не определена.

