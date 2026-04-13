Экс-глава местного отдела УЭБ МВД по Башкирии получил более 11 лет колонии

Стерлитамакский городской суд вынес приговор бывшему начальнику межрайонного отдела полиции управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии Сергею Миронову и его знакомому Наилю Мажитову. Сергей Миронов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Наиль Мажитов — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

О решении суда сообщают пресс-служба прокуратуры Башкирии и объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Суд установил, что в мае прошлого года полицейский уведомил знакомого, что знает о завышении некоей фирмой цен на продукцию, которую та поставляет городскому предприятию. Дабы исключить дальнейшие проверки со стороны правоохранительных органов, директор фирмы передал Сергею Миронову через посредника 6 млн руб. О какой коммерческой организации и заказчике идет речь, пресс-релизы умалчивают.

В июне 2025 года сотрудники Управления ФСБ по Башкирии задержали начальника межрайонного отдела полиции при получении денег. Позже его уволили в связи с утратой доверия.

Суд приговорил бывшего высокопоставленного полицейского к 11,5 года колонии строгого режима, а также лишил звания подполковника полиции и оштрафовал на десятикратную сумму взятки. Также ему на 10 лет запретили служить в системе правоохранительных органов. Наиля Мажитова приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере суммы взятки.

