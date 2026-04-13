«Гламур с головы до ног»

Начался показ третьего — заключительного сезона сериала «Эйфория». «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.



12 апреля состоялась премьера третьего сезона сериала «Эйфория» — одного из самых популярных сериалов стримингового сервиса HBO за всю его историю, уступающий только «Игре престолов». Основной состав актеров остался неизменным: Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми, Мод Апату и Колман Доминго. Ждем появления Шэрон Стоун, певицы Розалии и Наташи Лионн. Действие разворачивается спустя почти пять лет после второго сезона, и потому — очевидно — многое изменится. И Лекси, и Мэдди работают в Голливуде. Джулс учится в художественной школе. Кэсси — создательница контента на OnlyFans, а Нейт настолько повзрослел, что носит Bottega Veneta. (На самом деле в жизни актер является амбассадором этого бренда.) Уже начались обсуждения, может ли вообще позволить себе его персонаж рубашку, которую в свое время носила Кейт Мосс на подиумном показе.

Наташа Ньюман-Томас — новый художник по костюмам сериала уверяет, что это выглядит абсолютно органично и является частью архитектуры персонажа. В целом, создателям пришлось заполнять этот пятилетний разрыв между сезонами, показывая, как каждый из героев взрослеет — в том числе и через выбор одежды. «Теперь это не просто замкнутая школьная жизнь в маленьком городке. Мир стал гораздо шире»,— говорит Наташа Ньюман-Томас.

Кэсси (роль Сидни Суинни) будет носить украшения Cartier и наряды Agent Provocateur. Ее сестра Лекси (Мод Апату) придерживается принципа разумного потребления и потому ее гардероб состоит в основном из одежды из секонд-хэндов. Мэдди (героиня Алексы Деми) теперь работает в сфере поиска талантов и носит туфли Jimmy Choo и крутой кутюрный винтаж. У Ру есть джинсовая куртка Levi's, она появляется в кадре в винтажных Roberto Cavalli, Prada и Saint Laurent, у нее есть одежда и от Dior эпохи Galliano.

После невероятного успеха макияжа главных героинь первых сезонов (а он стал — без натяжки — культовым) многие задаются вопросом, что же в этот раз будет на лицах актеров. Донни Дэви, арт-директор сериала, обладательница премии «Эмми» за созданные ею образы, заявила, что намерена искоренить столь критикуемую эстетику «чистой» девушки (когда все в прическе и макияже идеально и как будто абсолютно несложно, но на самом деле дорого и энергозатратно) и потому работала над воплощением гламура нового уровня.

Она рассказала изданию The Looker о том, чего фанаты могут ждать от новых эпизодов. «В третьем сезоне определенно будет гламур с головы до ног. То, что в трейлере было мало макияжа, не означает, что его там не будет»,— говорит она и добавляет, что теперь гораздо больше внимания уделяется губам и глазам, а не только глазам и «голой» коже. То есть будет полноценный, максимальный по всем канонам жанра макияж.

В общем, очень ждем всего сезона, ведь уже понятно, что несмотря на определенную мрачность подачи, сложность и глубину темы «Эйфория» уже стала отдельной вселенной, как те же «Сплетница» или «Секс в большом городе». Персонажи «Эйфории» обладают яркой индивидуальностью и имеют свой характерный стиль, так же, как Блэр Уолдорф, Серена ван дер Вудсен или Кэрри Брэдшоу.

Ирина Кириенко