Обновленные по нацпроекту очистные в Семенове продолжают загрязнять природу

МП «Горводоканал» в Семенове продолжает работать с экологическими нарушениями, несмотря на модернизацию очистных сооружений, проведенную в 2024 году по нацпроекту «Оздоровление Волги». На контроле межрегионального управления Росприроднадзора в Нижегородской области остаются три из 19 нарушений, выявленных два года назад.

Фото: Росприроднадзор

При проверке в 2024 году инспекторы выявили сброс сточных вод в реку Санохту с превышением нормативов, а также нарушения в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.

Тогда водоканал привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений. При внеплановой проверке в 2025 году их оставалось 11, из-за чего предприятие снова привлекли к ответственности.

Кроме того, Росприроднадзор взыскал вред, причиненный реке. Сумма ущерба не уточняется.

