Ставропольское коллекторское агентство отчиталось о прибыли в 17 млрд рублей

Ставропольское ООО ПКО «АВЗ» по итогам 2025 года отчиталось о резком росте финансовых показателей. Согласно отчетности в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ–Кавказ», чистая прибыль компании составила 17,693 млрд руб., а капитал приблизился к 17,9 млрд руб., что кратно превышает показатели предыдущего года.

По данным отчета, компания занимается сбором просроченной задолженности и применяет упрощенную систему бухучета. Выручка в 2025 году составила 4,784 млн руб. против 189 млн руб. годом ранее. При этом финансовые активы и общий баланс достигли 17,89 млрд руб., а капитал и резервы – 17,876 млрд руб. Детализация затрат, позволяющая оценить объем инвестиций в покупку долговых портфелей, в документах отсутствует.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в штате ПКО числится один сотрудник. Компания зарегистрирована 26 апреля 2024 года в Ставрополе на проспекте Кулакова. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., единственный владелец и директор – Светлана Подколзина. Помимо взыскания задолженности, указаны дополнительные направления: операции с недвижимостью, юридические и консалтинговые услуги.

По словам доцента кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Якова Федорова, существенный разрыв между выручкой и прибылью объясняется характером бизнеса.

«Финансовые активы – это, скорее всего, приобретенные права требования к должникам. Компания должна оценивать их в сумме наиболее вероятных будущих поступлений. Исходя из аномальной прибыли, компания, вероятно, слишком оптимистично оценила вероятность оплаты по долгам. Поэтому опубликованный результат, скорее всего, «бумажный» и не будет обеспечен реальной оплатой», – отмечает Яков Федоров.

По его мнению, прибыль при незначительной выручке возникла за счет «прочих доходов», которые включают в себя неоперационные и нерегулярные поступления. Эксперт указывает, что в российской отчетности (в отличие от МСФО) бухгалтеры часто неверно разделяют основную и неоперационную деятельность, хотя для анализа корректнее складывать все доходы.

Эксперт также напоминает, что коллекторские агентства чаще работают по агентской модели, не принимая долги на баланс, и реже выкупают права требования. Отчетность при этом формируется по принципу начисления: доходы и расходы отражаются не по факту оплаты, а исходя из стоимости оказанных услуг или стоимости приобретенных прав. При этом на отчетную дату ни сами права, ни их приобретение не обязательно должны быть оплачены.

Роман Лаврухин