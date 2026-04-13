Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре оценили в 904 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право выполнения реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре. Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 18 мая 2026 года и сдать объект 17 декабря 2028 года. Максимальная цена контракта составляет 904,3 млн руб. Подрядчика определят 6 мая.

В ноябре 2025 года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект работ по сохранению объекта и приспособлению его к современному использованию. Утвержденный проект предполагает создание нового общественного пространства с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников, выставочными залами и творческими мастерскими.

«Гостиный двор» в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.