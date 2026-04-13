В Азовском море могут ввести монополию на вылов осетра

Вылов осетра в Азовском море могут сделать монопольным и отдать в ведение государственной компании. Это необходимо для предотвращения браконьерства. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

«Чтобы не допустить браконьерства, есть идея использовать именно монопольно только государственную компанию. Но также обсуждаем, что могут быть и какие-то частные компании допущены»,— отметил Шестаков.

Промысел осетра обязательно планируется открыть в 2027 году.

Мария Хоперская