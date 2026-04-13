В космонавты запишут через «Госуслуги»

Записаться в космонавты теперь можно на «Госуслугах». Прием заявлений открыл «Роскосмос». На сайте опубликован список требований к кандидатам и перечень необходимых документов.

Кто может стать космонавтом?

Стать космонавтами могут россияне не старше 35 лет. Рост — от 150 см до 190 см. Вес — от 50 кг до 90 кг. От кандидатов потребуется приложить справки о полном физическом и психологическом здоровье. Помимо этого, соискатель должен обладать образованием, из перечня утвержденного «Роскосмосом». Всего в списке несколько десятков профессий. Например, вирусолог, физик и инженер. Стаж работы по специальности — не менее трех лет. Также обязательно знание английского, немецкого, испанского, французского или итальянского языка. Подать заявку можно прямо на сайте до 30 июня. Прошедших первый этап отбора пригласят на очное собеседование. Оно будет включать в себя медкомиссию, психологическое исследование, тест на профпригодность и сдачу спортивных нормативов. От будущих космонавтов в числе прочего потребуется пробежать километр за 3,5 минуты, подтянуться 12 раз и продемонстрировать умение нырять с трехметрового трамплина. Среди необходимых документов числится автобиография. Написать ее нужно от руки в свободной форме. Кандидаты, прошедшие отбор, должны будут уволиться с прежнего места работы и приступить к курсу тренировок. После его завершения будущих космонавтов ждет повторная медкомиссия. Если ее результат окажется положительным, соискатели смогут приступить к профильной подготовке, разработанной под задачи конкретной космической миссии и технические особенности корабля.

Помимо профессий, традиционно востребованных в космонавтике, в перечне есть, например, архитектор, геодезист и проектировщик канализаций. Почему «Роскосмос» включил их в список? И как будут тренировать кандидатов, которые успешно пройдут отбор? “Ъ FM” обсудил эти вопросы с космонавтом, президентом Московского космического клуба Сергеем Жуковым:

«Если говорить в долгосрочной перспективе, то архитектура орбитальных станций, включая окололунную, а также создание базы на Луне — это вполне прикладные задачи. Действуя на опережение, "Роскосмос" расширил подход к формированию отряда. Во всяком случае, это лучше, чем раньше, когда туда попадали только военные специалисты и инженеры отдельных профессий.

До 2010 года, когда был создан единый отряд "Роскосмоса", существовали отдельные структуры ЦПК и "Энергии", что создавало "узкое горлышко". Впервые тогда отбор сделали национальным. Текущая подача заявок через "Госуслуги" показывает, что интерес к пилотируемым полетам, к сожалению, остается невысоким.

Для каких миссий сегодня набирают космонавтов? Речь идет об отправке на Международную космическую станцию, а затем на российскую орбитальную станцию, которая станет ее продолжением. Если продвинется сотрудничество с Китаем по лунной программе, внутри отряда сформируют группу для подготовки к таким полетам. Маловероятно участие российского космонавта в первой или второй высадке, но третья или четвертая миссия выглядит реалистично.

Что ждет кандидатов, прошедших отбор? Классическая общекосмическая подготовка: теоретические занятия и практические тренировки — парашютная подготовка, сурдокамера, выживание в пустыне и лесу, полеты в условиях невесомости, пилотирование истребителя. Как правило, кандидатам сразу говорят, что в лучшем случае полет возможен через 6,5 лет. В большинстве случаев космонавты совершают один полет, реже — два, три или пять. Среди российских космонавтов это, например, Сергей Крикалев».

За последние 20 лет Россия 104 раза отправляла людей в космос. Суммарно в этих полетах приняли участие 45 человек. Действующих космонавтов в стране сегодня насчитывается всего 19.

