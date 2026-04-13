Иран внедрит постоянный механизм контроля над Ормузским проливом из-за «сохраняющейся угрозы» со стороны США. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских Вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

«Преступное введение Соединенными Штатами ограничений на морское движение судов в международных водах является незаконным актом и примером пиратства... Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского моря окажется под угрозой, ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности»,— отмечается в заявлении господина Зольфагари (цитата по IRIB).

Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта начались 11 апреля в Исламабаде. Однако стороны не смогли договориться по одному из пунктов потенциального мирного соглашения — касающегося ядерной программы Ирана.12 апреля Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива ВМС США. Силы Центрального командования начнут блокировать все морские перевозки, связанные с иранскими портами, 13 апреля в 10 часов утра (17:00 мск).