Один погиб и четверо пострадали в аварии под Тутаевом

В деревне Брянцево под Тутаевом после ДТП госпитализировали пятерых человек, впоследствии один из них — 89-летняя женщина — скончался. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Авария произошла 12 апреля в 13:30 на улице Зеленой. По информации полицейских, водитель автомобиля Renault совершил съезд в кювет. После произошедшего с травмами были госпитализированы водитель и четверо пассажиров — мужчина 17 лет, женщины 89, 64 и 49 лет. Одна из пассажирок позже скончалась.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Алла Чижова