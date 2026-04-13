Бывшее российское подразделение Inditex вышло в прибыль впервые с 2022 года

АО «Новая мода» (ранее «Зара СНГ», подразделение Inditex), управляющее магазинами одежды Maag, Ecru, Vilet и Dub, по итогам 2025 года получило 1,7 млрд руб. чистой прибыли. Это следует из отчетности компании. Последние два года, после того как испанская Inditex ушла с российского рынка, а бизнес был продан Daher Group, «Новая мода» фиксировала убытки. В 2023 году показатель составлял 5,3 млрд руб., в 2024-м — 664,5 млн руб.

Выручка АО «Новая мода» по итогам года выросла на 10%, до 31,2 млрд руб. Как пояснили в компании, росту показателей способствовали изменение стратегии закупок и адаптация коллекций под запросы российских потребителей. Также ритейлер в 2025 году оптимизировал расходы.

Офлайн-магазины сгенерировали около 90% выручки «Новой моды», хотя доля онлайна по итогам года немного выросла, говорят в компании. Показатели розницы год к году выросли на 6%.

Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) объявила об уходе из России в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В 2023 году группа продала бизнес Daher Group ливанской семьи Дахер. Через другую свою структуру — Azadea Group — братья Дахер развивают бренды Inditex по франшизе на Ближнем Востоке и в Африке.

