Жителя Ленобласти арестовали за убийство кота на глазах у ребенка

Всеволожский городской суд в Ленинградской области отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. По данным следствия, 8 апреля мужчина находился в магазине вместе с четырехлетним сыном. Предполагается, что подсудимый из хулиганских побуждений вынес кота из предбанника на улицу и убил его на глазах у ребенка, после чего бросил тело животного в сторону продавца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Жителя Ленобласти отправили в СИЗО за убийство кота на глазах у ребенка

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Жителя Ленобласти отправили в СИЗО за убийство кота на глазах у ребенка

«Жителю Всеволожского района, обвиняемому в жестоком обращении с животным, повлекшим его смерть, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца»,— говорится в сообщении.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Матвей Николаев