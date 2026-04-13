Жителя Ленобласти арестовали за убийство кота на глазах у ребенка
Всеволожский городской суд в Ленинградской области отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. По данным следствия, 8 апреля мужчина находился в магазине вместе с четырехлетним сыном. Предполагается, что подсудимый из хулиганских побуждений вынес кота из предбанника на улицу и убил его на глазах у ребенка, после чего бросил тело животного в сторону продавца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Жителю Всеволожского района, обвиняемому в жестоком обращении с животным, повлекшим его смерть, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца»,— говорится в сообщении.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.