В Кировской области не освоили субсидию в 5,4 млн рублей на строительство ФОКа

В Кировской области из Малмыжского района вернут неосвоенную субсидию в размере 5,4 млн руб., выделенную на разработку проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом на еженедельном совещании сообщил губернатор области Александр Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Кировской области Александр Соколов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Кировской области Александр Соколов

По его словам, средства не были использованы в установленный срок.

«Мы больше ждать не будем. Нам есть, на что потратить деньги», — заявил Александр Соколов.

Минфину поручили обеспечить возврат средств, а региональному минспорту — направить их на развитие детского спорта.

Анна Кайдалова