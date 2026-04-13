Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кировской области не освоили субсидию в 5,4 млн рублей на строительство ФОКа

В Кировской области из Малмыжского района вернут неосвоенную субсидию в размере 5,4 млн руб., выделенную на разработку проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом на еженедельном совещании сообщил губернатор области Александр Соколов.

Губернатор Кировской области Александр Соколов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, средства не были использованы в установленный срок.

«Мы больше ждать не будем. Нам есть, на что потратить деньги», — заявил Александр Соколов.

Минфину поручили обеспечить возврат средств, а региональному минспорту — направить их на развитие детского спорта.

Анна Кайдалова