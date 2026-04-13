В Самарской области пенсионерку поймали на мошенничестве с выплатами на 1,8 млн рублей

Безенчукский районный суд Самарской области рассмотрит уголовное дело 60-летней местной жительницы, обвиняемой в получении выплат по инвалидности по поддельным медицинским документам. Ущерб бюджету превысил 1,8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая представила фиктивные справки о состоянии здоровья, на основании которых ей установили вторую группу инвалидности. С 2015 по январь 2026 года она незаконно получала пенсионные и социальные выплаты из федерального и регионального бюджетов.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,8 млн рублей. Суд арестовал имущество фигуранта уголовного дела: легковой автомобиль и трактор.

В настоящее время расследование завершено. Утверждено обвинительное заключение по делу.

Георгий Портнов