Двум производителям мефедрона на Среднем Урале назначили 17 и 20 лет колонии

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о производстве и покушении на сбыт наркотиков двум жителям региона, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Житель Талицкого района Антон Беляков получил по совокупности с предыдущим приговором 20 лет колонии особого режима, режевлянин Дмитрий Петелин — 17 лет колонии строгого режима.

Они признаны виновными по п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 22 покушениях на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1), ч. 2 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кроме того, Беляков признан виновным в легализации денег, полученных от продажи наркотика (ч.1 ст. 174.1 УК РФ).

Суд установил, что в сентябре 2024 года ранее судимые уральцы создали организованную группу с целью производства и сбыта мефедрона. Первую партию они сделали в ночь с 13 на 14 марта 2025 года в неустановленном месте в размере 49,43 г. Наркотик разложили по 22 тайникам для сбыта, однако «закладки» обнаружили сотрудники правоохранительных органов — их содержимое изъяли. Вторая партия в размере 1696,34 г была произведена в ночь с 20 на 21 марта того же года в помещении бани на придомовой территории в Талицком районе. Вещество было найдено и изъято, в ходе осмотра также изъяли 8953,02 г прекурсоров для производства мефедрона. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили наркотик и прекурсоры в доме в Камышлове.

Подсудимые признали вину частично. Петелина суд также оштрафовал на 700 тыс. руб., Белякова — на 850 тыс. руб. У них конфисковали телефоны и автомобиль Honda. Приговор в силу не вступил.

Ирина Пичурина