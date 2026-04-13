В Ярославле наградят знаком отличия главу «Норского керамического завода»

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославля» планируют наградить гендиректора АО «Норский керамический завод» Алексея Сапегина. Соответствующий проект решения мэрия внесла в муниципалитет.

Господина Сапегина хотят наградить «за значительный личный вклад в развитие строительства в городе, активную благотворительную и общественную деятельность».

«Норский керамический завод» работает с 1977 года. Он ежегодно выпускает более 100 млн штук условного кирпича, который используется во многих регионах страны для строительства. Алексей Сапегин руководит заводом с 2020 года.

