Власти Ирландии снизили налог на топливо после массовых протестов

Правительство Ирландии объявило о снижении налогов на бензин и дизельное топливо на сумму более €500 млн. Как отмечает Politico , решению предшествовали многодневные массовые акции протеста транспортных компаний и фермеров против ожидавшегося повышения цен на топливо.

Объявляя о снижении налогов, премьер-министр Ирландии Михол Мартин отверг предположения о том, что эта мера стала результатом давления протестующих.

Премьер также заявил, что правительство продолжит сокращать акцизный налог на бензин — на 10 евроцентов за литр. В марте правительство уже сокращало этот налог на 15 евроцентов для бензина и на 20 евроцентов для дизельного топлива. Объявленные меры будут действовать до конца июля.

Протесты в Ирландии из-за цен на топливо начались неделю назад. Участники акций блокировали грузовиками и тракторами подъезды к единственному в стране НПЗ «Уайтгейт». Из-за скопления техники перекрытыми оказались основные магистрали вокруг Дублина и другие дороги. На разгон протестов были направлены полиция и военные.

Алена Миклашевская