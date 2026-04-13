Пензенца будут судить за оправдание преступлений нацистской Германии

Пензенский областной суд рассмотрит дело о реабилитации нацизма. В преступлении обвиняют 25-летнего местного жителя (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25-летнего пензенца будут судить за оправдание нацизма

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Следствие полагает, что с ноября 2022-го по август 2023 года пензенец размещал в интернет-пабликах материалы, оправдывающие фашизм и нацизм. Кроме того, мужчина писал комментарии в защиту преступлений, совершенных нацистской Германией в годы Второй мировой войны, и содержащие ложные сведения о деятельности СССР во время ВОВ.

Утвержденное обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить наказание в виде штрафа от 2 до 5 млн руб., либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на такой же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок.

Марина Окорокова