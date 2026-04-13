Антон Немкин подал документы для участия в праймериз

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин, подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 62. Он является действующим депутатом с 2021 года и членом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. С 2022 года Немкин — федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», а с 2025 года — вице-президент Российской автомобильной федерации.

Немкин имеет 16-летний опыт службы в органах государственной безопасности и управления технологическими проектами в ИТ-бизнесе. Последние 10 лет он работает в Перми, активно участвуя в запуске образовательных и социальных инициатив по цифровой трансформации. Его работа способствовала тому, что регион стал одним из лидеров по объему инвестиций и масштабам преобразований, особенно в год 300-летия Перми.

Он основал фонд «Цифровая долина Прикамья», который стал основой для федерального проекта «Цифровая Россия», охватывающего широкий спектр задач — от поддержки ИТ-бизнеса до повышения цифровой грамотности. В Пермском крае реализуются проекты по устранению цифрового неравенства и развитию цифровой доступности для людей с инвалидностью.

В рамках VIII созыва Госдумы при его участии было принято более 150 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, продлена программа материнского капитала до 2030 года и проиндексированы пенсии работающим пенсионерам. Немкин также инициировал защиту граждан от навязанных подписок и борьбу с телефонным спамом.

С начала СВО Немкин активно участвует в сборе гуманитарной помощи для военных и жителей пострадавших регионов, координируя волонтерские инициативы. Его работа направлена на улучшение качества жизни граждан и развитие региона через цифровые технологии и социальные проекты.