Жительницу Удмуртии осудили за покупку сыну—подростку мотоцикла, он попал в ДТП

Кезский районный суд Удмуртии вынес приговор 36-летней матери двоих детей на 30 тыс. руб. за покупку несовершеннолетнему сыну мотоцикла. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В июле 2025 года подсудимая купила своему сыну, не имеющему документов на управление транспортом, мотоцикл марки XGZ FIGHT WOLF CB-300 мощностью двигателя 300 куб. см. Она разрешала ему кататься по территории поселка Кез. Действия подсудимой оценены как вовлечение несовершеннолетнего в противоправные действия (ст. 151.2 УК).

В октябре 2025 года при управлении мотоциклом подросток не справился с управлением и врезался в «Ладу Калину», в результате чего получил множественные травмы.

Учитывая смягчающие обстоятельства и признание вины, суд назначил наказание ниже низшей санкции статьи в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Мотоцикл конфискован в доход государства.