В Кировской области назначили главу управления по развитию туризма

В Кировской области подписали указ о назначении Ольги Аверьяновой руководителем управления по развитию туризма и народных художественных промыслов. Об этом на еженедельном совещании сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Руководителем управления по развитию туризма и народных художественных промыслов региона стала Ольга Аверьянова

Ранее она занимала должность заместителя директора центра развития туризма региона и имеет более пяти лет опыта государственной службы.

Кроме того, как сообщил губернатор региона, Евгения Соколова согласовали на пост министра промышленности, предпринимательства и торговли региона. Соответствующее одобрение получено от Минпромторга России.

Анна Кайдалова