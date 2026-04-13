В Кировской области назначили главу управления по развитию туризма
В Кировской области подписали указ о назначении Ольги Аверьяновой руководителем управления по развитию туризма и народных художественных промыслов. Об этом на еженедельном совещании сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Ранее она занимала должность заместителя директора центра развития туризма региона и имеет более пяти лет опыта государственной службы.
Кроме того, как сообщил губернатор региона, Евгения Соколова согласовали на пост министра промышленности, предпринимательства и торговли региона. Соответствующее одобрение получено от Минпромторга России.