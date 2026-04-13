Жителей Петербурга предупредили о сбоях при оплате парковки

В Санкт-Петербурге в понедельник, 13 апреля, возможны сложности при оплате парковки с использованием мобильного интернета.

Как сообщили в «Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга», пользователи могут столкнуться с проблемами при проведении платежей банковскими картами, не привязанными к парковочному счету, а также при оплате через систему быстрых платежей (СБП).

Сейчас для оплаты доступны приложение «Парковки Санкт-Петербурга» для оплаты с парковочного счета и привязанной банковской карты, СМС, сервис «Парковки России», а также паркоматы.

Матвей Николаев