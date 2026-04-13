В Башкирии возбуждено дело из-за гибели плода беременной жительницы Стерлитамака

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад об уголовном деле о ненадлежащем оказании помощи беременной пациентке в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства.

В Информационном центре СКР со ссылкой на публикации в соцсетях отмечают, что в феврале пациентка проходила обследование. Врачи патологий не выявили, но вскоре плод погиб. По мнению пострадавшей, медработники внесли в документацию недостоверные сведения. Обращение в компетентные органы не принесло результатов, к ответственности никого не привлекли.

В Следственном управлении СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело.

Майя Иванова