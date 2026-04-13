Власти Малайзии перехватили два танкера с россиянами на борту

Власти Малайзии перехватили два танкера, экипаж которых подозревают в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг. Инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам, сообщили представители Агентства морского контроля Малайзии (MMEA).

Во время операции были задержаны 22 члена экипажа — граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии, передает The Edge Malaysia. Согласно инспекции MMEA, оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, перегружали топливо с одного судна на другое без разрешения.

Как уточнили в малазийском агентстве, речь идет примерно о 700 тыс. л дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объем изъятого сырья оценивается приблизительно в 800 тыс. л, что составляет порядка 5,43 млн ринггитов (около $1,7 млн).

Власти Малайзии не уточнили происхождение танкеров, топлива и его предполагаемое назначение. Задержанных моряков доставили на берег и передали сотрудникам MMEA.