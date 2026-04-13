В Самарской области погиб пешеход в ДТП с участием «Газели»

В понедельник, 13 апреля, в 03:30 (MSK+1) 33-летний водитель «Газели» наехал на 65-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла на 1017-м км автодороги М-5 «Урал». Автомобиль двигался со стороны Тольятти в сторону Самары. Пешеход шел по проезжей части в попутном направлении. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева