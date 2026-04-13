Депутат гордумы Перми планирует избраться в заксобрание Прикамья

Депутат гордумы Перми по 22 округу Алексей Раев заявился на праймериз «Единой России» для участия в выборах в краевое заксобрание. Как сообщает реготделение партии, господин Раев планирует баллотироваться в краевой парламент по одномандатному избирательному округу № 10.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.