Небольшой ЧОП в Москве получил крупный контракт на охрану школ пригорода Ижевска

Московское частное охранное предприятие (ЧОП) «Орбита» заключило контракт на охрану школ и детсадов Завьяловского района Удмуртии за 215,6 млн руб. Копия документа опубликована на портале госзакупок.

В перечне 58 образовательных учреждений. Режим охраны ежедневный, один человек на посту. Из техзадания следует, что оружия у сотрудников охраны нет, из спецсредств — резиновая палка, наручники, бронежилет и шлем. Предусмотрено использование вооруженной мобильной группы. По спецификации, один час охраны обойдется в 284,4 руб. Контракт заключили 8 апреля 2026 года. Срок исполнения — до сентября 2027 года.

По данным «Чекко», ЧОП «Орбита» был зарегистрирован в июне 2021 года в Москве. Основной ОКВЭД — деятельность охранных служб, в том числе частных. Среднесписочная численность работников микропредприятия на УСН — 32 человека. Генеральным директором является Камила Стариченко. 2025 год предприятие завершило с прибылью 10,1 млн руб. (+106%) при выручке 122,5 млн руб. (-18%).

По информации на сервисе, ЧОП являлся поставщиком услуг только по одному контракту за 9,5 млн руб. Заказчик — петербургское ГКУ «Дирекция по сопровождению промышленных проектов».

Напомним, в 2025 году Госконтроль Удмуртии нашел множество нарушений в обеспечении безопасности образовательных учреждений республики: в отдельных случаях начальная максимальная цена (НМЦК) по контрактам на физическую охрану падала на 60% от изначальной, в других — заключались контракты с ЧОПами без лицензии.

Подробнее об этом читайте в материале «ЧОП вам пусто было!».