Дагестан вошел в тройку лидеров по эко-инвестиций в промышленности

Республика Дагестан заняла третье место в индексе эко-инвестиций НИУ ВШЭ, набрав 59 баллов и резко улучшив результат по сравнению с 2023 годом, когда регион был лишь 17-м с 38 баллами, пишет «РБК Кавказ». Исследование «Экологизация промышленности: инвестиции и технологические тренды в 2025—2026 гг.» опирается на опрос 1153 предприятий из 29 регионов России, проведенный в октябре—ноябре 2025 года.

Индекс оценивает три блока: инвестиции в повышение экологической и ресурсной эффективности производства, наличие сертификата ISO 14001 и фактическое внедрение «зеленых» промышленных технологий. Методология исследования основана на европейском Eco-Innovation Index, а значит речь идет не о декларациях, а о прикладных изменениях в производственных процессах.

На верху рейтинга оказалась Вологодская область с 92 баллами, следом идет Москва с 74 баллами, а Дагестан замкнул тройку лидеров с 59 баллами. На последнем месте расположилась Кемеровская область, получившая 9 баллов, что показывает очень большой разрыв между регионами, хотя авторы исследования и отмечают постепенное сближение субъектов по уровню экологизации промышленности.

Сильный рост Дагестана в ВШЭ объясняют прежде всего более активной инвестиционной динамикой и ростом значения этих вложений для самих предприятий. Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Инна Лола отдельно отметила, что в Дагестане интенсификация усилилась по большинству параметров, тогда как у Ставропольского края число направлений применения специализированных технологий, напротив, сократилось, и регион потерял сразу 10 позиций, опустившись с 8-го на 18-е место.

Дагестан в последние месяцы показывает и более широкое оживление промышленности. По данным «Коммерсанта», в январе 2026 года промышленное производство в республике выросло на 12,2%, до индекса 112,2, а объем отгруженной продукции достиг 7,4 млрд руб. против 6,8 млрд руб. годом ранее. Ранее власти региона также прогнозировали почти 8-процентный ежегодный рост промышленности в 2024—2026 годах и подчеркивали, что инвестиции в основной капитал и стройку должны расти быстрее среднероссийских темпов.

В 2026 году Дагестан должен занять третье место в России по вводу новых мощностей возобновляемой энергетики: региону прогнозируют 226 МВт, уступит он только Еврейской автономной и Саратовской областям. Это усиливает образ Дагестана как региона, где промышленность и инфраструктура постепенно двигаются в сторону «зеленой» повестки, а не остаются только в рамках формальных экологических требований.

Станислав Маслаков