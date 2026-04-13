С 2026 года в Ростовской области размер выплат по больничным листам вырос до 6,8 тыс. руб. Он зависит от стажа сотрудника и его среднего заработка. При этом жители региона имеют право оформить больничный лист даже при отсутствии симптомов заболевания. Юрист адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Тигран Карамян пояснил «Ъ-Ростов» актуальность такого вида больничного, а также рассказал о рисках мошенничества в этой сфере.



«Думаю, что работодатели весьма лояльно относятся к оформлению «больничных без болезни», поскольку именно такой вид листов нетрудоспособности оплачивается исключительно Социальным фондом России (СФР). В отличие от случаев, где болеет сам человек — здесь работодатель оплачивает первые три дня болезни.

Актуальность обусловлена самой финансовой поддержкой. Например, по уходу за больным ребенком до 8 лет компенсируется 100% заработка, далее в зависимости от стажа — 60% или 80%. Кроме того, такой больничный лист вправе оформить любой родственник, не обязательно родитель, который фактически занимается уходом.

Вместе с тем, для получения такого вида больничного не нужны специфические документы. Электронный лист нетрудоспособности оформляет лечащий врач, а данные для него предоставляет работодатель при электронном взаимодействии с СФР. Даже документально доказывать родственную связь чаще всего не требуется, врачи устанавливают ее устно.

К сожалению, сфера выдачи и оплаты больничных листов, в том числе по уходу за ребенком, не лишена рисков мошенничества. В Ростовской области имеется случаи незаконного оформления больничных и пособий, справок по инвалидности. Ответственность за оформление фиктивных больничных предусмотрена гражданско-правовая и уголовная. За мошенничество в данной сфере уголовная ответственность предусмотрена по статье 159.2 УК РФ. Если для получения пособия были использованы поддельные документы, то имеется основания для привлечения работника к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ».