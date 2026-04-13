В США спрогнозировали нехватку топлива из-за блокады Ормузского пролива

Военно-морская блокада США Ормузского пролива приведет к нехватке топлива и новым скачкам цен на нефть. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на прогнозы американских чиновников и бывших дипломатов. По данным издания, новая операция США против Ирана еще сильнее дестабилизирует мировые энергетические рынки.

«Полное закрытие пролива приведет к еще большему росту цен на нефть, чем раньше, и усилит давление на США со стороны международного сообщества. Это определенно показывает, насколько разочарован президент, и что он исчерпал все свои возможности»,— пояснила FT Дженнифер Кавана, директор по военному анализу в вашингтонском аналитическом центре Defense Priorities.

Американский президент Дональд Трамп угрожал, что США проведут в Иране операцию, схожую с той, что произошла Венесуэле в начале 2026 года. Тогда они захватили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Госпожа Кавана рассказала, что морская блокада Ормузского пролива создаст некоторые проблемы, которых не существовало во время ограничения поставок энергоносителей в Венесуэлу и из страны. Речь идет о том, как США будут поступать с танкерами союзников и судами тех стран, которые оплатили пошлину за транзит по морскому коридору.

12 апреля Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива американскими силами. Это произошло после приостановки переговоров Ирана и США в Исламабаде. Сторонам не удалось достичь соглашения по одному из пунктов потенциального мирного соглашения — касающегося ядерной программы Ирана. Силы Центрального командования США начнут блокировать все морские перевозки, входящие в иранские порты и выходящие из них, 13 апреля в 10 часов утра (17:00 мск).