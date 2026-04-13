В Башкирии подрядчик получил деньги за контракт после вмешательства прокуратуры

Образовательное учреждение в Стерлитамаке оплатило почти 390 тыс. руб. долга перед подрядчиком только после вмешательства правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, между учебным заведением и фирмой был заключен контракт на капитальный ремонт ограждения. Компания выполнила обязательства, но почти 390 тыс. руб. ей не оплатили. По данным «Ъ-Уфа», заказчиком работ был Стерлитамакский межотраслевой колледж, а подрядчиком — ООО «Территория Спорта».

Прокуратура внесла руководителю колледжа представление и возбудила административное дело о нарушении срока оплаты контракта (ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ).

После вмешательства надзорного ведомства долг перед фирмой погасили.

Майя Иванова